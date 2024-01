L’indiscrezione: Ngonge si è allenato a parte. Ora aspetta il via libera per le visite con il Napoli

Cyril Ngonge è stato avvertito stamattina dell’accordo tra Napoli e Verona e si è allenato a parte. Nel pomeriggio non era prevista una seduta di allenamento del club veronese, quindi ora Ngonge aspetta il via libera per fare le visite con il Napoli. Ricordiamo che, dopo la telefonata a sorpresa di De Laurentiis nella giornata di domenica, le cifre sono quelle che abbiamo anticipato: 20 milioni più un paio di bonus.

Foto: twitter Verona