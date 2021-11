Ligue 1, il PSG vince 3-1 nella prima di Sergio Ramos. Neymar lascia il campo in barella

L’esordio di Sergio Ramos con la maglia del PSG è finalmente arrivato, gara non facile quella sul campo del St. Etienne, che si apre con il vantaggio firmato Bouanga dopo 23′. I padroni di casa perdono Kolodziejczak, espulso per fallo da ultimo uomo al 45′, e nel recupero del primo tempo Marquinhos fa 1-1.

Il muro del St. Etienne resiste fino al 79′, quando Messi pesca Di Maria in un gol tutto albiceleste.

A due minuti dal termine esce in barella Neymar Jr, sfortunato nel poggiare il piede sinistro sulla gamba di un avversario: brutta torsione della caviglia del talento brasiliano. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni.

Il PSG chiude la gara allo scadere con la doppietta di Marquinhos, finisce 3-1. Parigini sempre più in testa alla Ligue 1 con 40 punti, a +14 dalle inseguitrici Rennes e Nizza.

Foto: Twitter PSG