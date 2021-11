Newcastle, le prime parole di Howe: “Splendida opportunità, ma c’è tanto lavoro da fare”

Eddie Howe, nuovo allenatore del Newcastle, ha rilasciato ai canali ufficiali del club britannico le sue prime parole:

“Questa è una splendida opportunità, ma c’è anche tanto lavoro da fare davanti a noi. Non vedo l’ora di scendere sul campo di allenamento e di iniziare a lavorare con i ragazzi”.

Ready to get to work. 👊

