Dopo avervi riportato l’anticipazione di Gianluigi Longari del primo novembre, ora è ufficiale, Eddie Howe è il nuovo allenatore del Newcastle. Ecco il comunicato e l’annuncio del club bianconero, il tecnico ha firmato fino al 30 giugno 2024.

🤝 𝗛𝗢𝗪𝗘-𝗔𝗬 𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗔𝗗𝗦 🤝

We are delighted to confirm the appointment of Eddie Howe as the club’s new head coach.

Welcome to Newcastle United, Eddie! ⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) November 8, 2021