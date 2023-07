Newcastle, le prime parole di Tonali: “Darò il massimo come ho sempre fatto”

Arrivato ieri nel tardo pomeriggio nella sua nuova casa, Sandro Tonali si è presentato ai tifosi del Newcastle con delle prime, veloci parole riprese dal sito del club: “Prima di tutto voglio ringraziare il club perché mi sta dando una grande opportunità per la mia carriera. Voglio ripagare la fiducia in campo, dando il massimo, come ho sempre fatto. Sono davvero entusiasta di giocare al St. James’ Park, non vedo l’ora di sentire il calore dei tifosi”. Il centrocampista arriva dal Milan al termine di un’operazione da 70 milioni, sul cui svolgimento vi abbiamo aggiornato sin dai suoi inizi.

Foto: Twitter Newcastle