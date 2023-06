Tutto confermato, ora Nesta si presenta alla Reggiana: “Una terra che conosco grazie ad Ancelotti”

Riparte dalla Reggiana Alessandro Nesta . Avevamo annunciato in esclusiva l’arrivo in Emilia dell’ex difensore centrale di Milan e Lazio, campione del mondo 2006. L’ufficialità è arrivata lo scorso 10 giugno, ora si racconta in conferenza stampa: “Sono stato fermo un paio di anni dopo la fine della mia esperienza a Frosinone e sono stato a casa per fare il padre. Riparto carico, ho tanta voglia di rimettermi in gioco e di sentire la pressione addosso. Mi manca l’adrenalina del campo, non posso fare a meno della competizione: è questo quello che mi ha spinto a rimettermi in gioco, sono pronto”. Per Nesta non sarà la prima volta a Reggio Emilia: “È una terra che ho conosciuto grazie a mister Ancelotti, che abita qui vicino. Ci siamo sentiti e si è raccomandato di fare bene, di non fare brutte figure. Il mister mi ha allenato per tantissimi anni e il suo insegnamento più grande è quello di essere sé stessi. Vorrei riproporre il calcio fatto a Perugia, la Serie B è migliorata. Negli ultimi anni il livello si è alzato, sta diventando sempre più bello. La qualità dei giocatori è migliorata e adesso vediamo delle rose più forti rispetto a qualche stagione fa. Ora il direttore Goretti farà una squadra adeguata a quelli che sono gli obiettivi della società e non vedo l’ora di entrare nel mondo Reggiana. Ho analizzato tanto il lavoro fatto negli ultimi anni in panchina e mi sono messo in discussione. Ho studiato, ho visto altre partite e ho sempre le idee più chiare su quello che mi piace e quello che non mi piace. Vengo da percorsi diversi: vorrei riproporre il calcio fatto a Perugia piuttosto che quello di Frosinone. Spero di tornare a giocare con la difesa a 4, poi qualora le cose non dovessero andare si può sempre tornare indietro”.

Fonte Foto: Nesta Twitter personale