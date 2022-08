Nessuna sorpresa: Santander nuovo attaccante della Reggina

Ora è anche ufficiale. Come già anticipato, Federico Santander è un nuovo giocatore della Reggina, con cui ha firmato un contratto pluriennale. Il calciatore è arrivato in città questa mattina per sostenere le visite mediche. Ora il comunicato apparso sul sito del club: “Reggina 1914 comunica di aver tesserato il calciatore Federico Javier Santander Mereles. Le parti hanno sottoscritto un contratto pluriennale. Nato a San Lorenzo del Campo Grande, l’attaccante paraguaiano classe 1991 vanta una carriera di livello internazionale, con presenze in Champions League, Europa League e Coppa Libertadores. Un lungo ed importante percorso iniziato in patria e proseguito in Francia, Argentina, Danimarca e Italia. Soprannominato “El Ropero” (l’armadio), Santander ha militato nelle fila di Guaranì, Tolosa, Racing de Avellaneda, Club Atletico Tigre, Copenaghen e Bologna, indossando inoltre la maglia della nazionale del Paraguay. Nell’esperienza con il Copenaghen è sempre andato in doppia cifra, vincendo due campionati danesi e due coppe di Danimarca. All’esordio in serie A, nella stagione 2018-2019, si è segnalato come capocannoniere del Bologna allenato da mister Pippo Inzaghi, realizzando 8 reti. A Federico un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.