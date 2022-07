Esclusiva: Federico Santander dice sì alla Reggina. I dettagli

Un pressing asfissiante, quello di Pippo Inzaghi, per portare Federico Santander alla Reggina. Colpo di spessore per il prossimo campionato di Serie B. Un pressing che ha ormai portato agli accordi, che saranno perfezionati in serata, per l’attaccante paraguaiano classe 1991 svincolatosi a fine giugno dal Bologna dopo quattro stagioni in rossoblù. Santander ha ormai ceduto al pressing della Reggina, firmerà un contratto biennale con base da 450-500 mila euro a stagione più bonus legati al rendimento personale e a quello della squadra amaranto. E così Pippo Inzaghi sta per ritrovare Santander dopo l’esperienza di Bologna.

Foto: Twitter Bologna