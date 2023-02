Nessuna sorpresa: la Salernitana esonera Nicola e annuncia Paulo Sousa

La sconfitta di Verona – come vi avevamo anticipato – è stata fatale per Davide Nicola. La notizia del suo esonero era nell’aria e adesso è anche ufficiale: Davide Nicola non è più l’allenatore della Salernitana. Di seguito il comunicato del club granata: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. Nel ringraziarlo per la passione e la dedizione al lavoro, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

La squadra – come vi avevamo anticipato – è stata affidata a Paulo Sousa, un nome in radar Salernitana già dal mese scorso quando la posizione di Nicola era già stata messa in discussione. Di seguito il comunicato: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Paulo Sousa e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra”.

Foto: Instagram Salernitana