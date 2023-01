L’indiscrezione: Salernitana, le ultime sulla panchina. E Colantuono…

La Salernitana ha esonerato Davide Nicola in ritardo rispetto a tutto il tempo che ha avuto durante la sosta. I rapporti erano già ai minimi, fare prima avrebbe avuto il significato di avere un orizzonte più ampio per programmare. In mattinata contatti con l’agente di D’Aversa e con l’avvocato di Iachini, in lista resta Di Francesco, più defilati gli altri (Semplici, lo stesso Paulo Sousa proposto). Confermiamo: il sogno resta Mazzarri, ci sono stati contatti che nessuna smentita può escludere, ma le condizioni non sono semplici. Andrà chiarito il rapporto Iervolino–De Sanctis, non può esserci più la fiducia di prima. Difficile che Stefano Colantuono, responsabile del settore giovanile, diriga l’allenamento in attesa del nuovo allenatore.

Foto: Salernitana Logo