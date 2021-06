Nessuna sorpresa: il Catanzaro conferma Calabro in panchina. Resta anche il dg Foresti

Come anticipato oggi, il Catanzaro conferma Calabro sulla panchina per la prossima stagione. Resta anche il direttore generale Foresti. Ecco il comunicato: “L’US Catanzaro comunica che anche per la prossima stagione l’incarico di direttore generale sarà ricoperto da Diego Foresti. Nello stesso tempo la guida tecnica della prima squadra sarà affidata a mister Antonio Calabro. La decisione è stata assunta dai vertici societari dopo i colloqui intercorsi con le parti, durante i quali sono stati condivisi i programmi per la stagione 2021/2022″.