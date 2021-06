L’indiscrezione: Calabro-Catanzaro verso la conferma

La delusione per l’eliminazione nei playoff è forte, ma il suo lavoro è stato apprezzato. Antonio Calabro viaggia verso la conferma a Catanzaro, dopo due incontri con il presidente Noto. C’è un contratto in essere, ma diventava molto più importante confrontarsi sui programma. Nelle ultime ore ci sono stati un paio di summit con la società, siamo arrivati ormai alla reciproca convinzione di proseguire. Mancano gli ultimi dettagli, Calabro era stato accostato ad altri club, in realtà ha ormai deciso di restare a Catanzaro.