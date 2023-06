Nessuna sorpresa: domani Ibrahimovic saluterà il Milan

Non è una sorpresa, dopo una stagione con appena quattro presenze e un solo gol messo a segno contro l’Udinese lo scorso 18 marzo (ultima presenza di Ibra in questo campionato), Zlatan Ibrahimovic saluterà il Milan. Domani alle 21:00 i rossoneri scenderanno in campo per l’ultima partita della stagione contro l’Hellas Verona, una sfida decisiva per gli scaligeri in vista della salvezza, ma che sarà ricordata anche dai rossoneri come l’ultimo atto del centravanti svedese con la maglia del Milan (anche se non sarà a disposizione del tecnico Stefano Pioli). Una notizia confermata dalle foto dei cartelloni trapelate sul web con scritto “GODBye Zlatan” e dallo stesso club attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale: “Domani sera, al termine dell’ultima gara di campionato prevista alle 21 a San Siro, il Milan saluterà Zlatan Ibrahimovic con una breve cerimonia che coinvolgerà tutto il pubblico. AC Milan intende così ringraziare Zlatan per questi magnifici anni vissuti insieme”. Una cerimonia di ringraziamento per i suoi anni in rossonero, al sapore di addio. Per sostituirlo il Milan sta pensando a Marko Arnautovic, come già raccontato, anche se non sarà l’unico investimento per rinforzare il reparto avanzato.

Ibrahimovic resterà un sogno del Monza, ne ha parlato anche in conferenza stampa il tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino: “Zlatan è un campione, valuteremo tutto, per i grandi campioni è ovvio che ci sia sempre spazio, ma anche per tanti altri”. E ora sarà lo svedese a decidere il proprio futuro dopo l’addio al Milan.

Foto: Instagram Milan