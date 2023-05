Esclusiva: Arnautovic-Milan, altri contatti e priorità ai rossoneri

Marko Arnautovic vuole a ogni costo il Milan, è la sua prima scelta e spera di poter essere accontentato. Ci sono stati altri contatti con il manager (suo fratello) che in questo periodo sta curando anche gli interessi legati al calciomercato. Arnautovic sta bene a Bologna, non ha un contratto in scadenza, è riconoscente al club che lo ha riportato in Italia dalla Cina pagando un congruo indennizzo. Ma si sente pronto per il salto, a 34 anni vuole tornare nel grande giro e sa bene che il Milan lo sta puntando in caso di addio di Ibrahimovic, senza escludere un’altra più operazione (di prospettiva) nel reparto offensivo (tra Openda, Scamacca e altri profili). Tutto questo perché, Ibrahimovic a parte, anche Rebic ha la valigia pronta e sullo stesso Origi ci saranno riflessioni. Arnautovic è nella lista del Milan dalla scorsa estate: a quei tempi con timidezza (c’erano anche Napoli, Juve e Roma), adesso con convinzione. Gli sviluppi sono da scrivere, ma la traccia c’è.

Foto: sito Bologna