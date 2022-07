Nessuna sorpresa: domani è il giorno di Cambiaso alla Juve

Andrea Cambiaso e la Juve: domani (nel tardo pomeriggio) è il giorno. Dopo un lungo inseguimento, il sorpasso all’Inter che a lungo ha avuto le carte in mano ma che poi si è dovuta dedicare ad altri obiettivi. Vedremo se nell’operazione entrerà Dragusin (atteso per le visite dal Genoa, la contropartita scelta e raccontata diverse settimane fa) che nelle ultime ore si è ammorbidito. In ogni caso – come già specificato – la Juve sarebbe pronta a chiudere lo stesso con il Genoa versando 6-7 milioni. Lo ricordiamo a chi considera una trattativa definita alla semplice missione di un osservatore magari di otto mesi fa (se fosse così ogni squadra avrebbe 100 tesserati). Gli stessi che avevano parlato di offerta Juve bassa, che avevano detto “occhio all’Atalanta” e consigliato di fare attenzione all’Inter in sinergia con il Bologna. Insomma, quasi tutti tranne la Juve… Le date vere di Cambiaso alla Juve sono due: 21 giugno con lo scatto forte e 24 giugno per gli accordi definitivi con il Genoa. Il resto, per gli aspetti formali e burocratici, nelle prossime ore.

Foto: twitter Genoa