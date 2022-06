Esclusiva: Cambiaso, base di intesa Genoa-Juve. Ma l’Inter rilancia

Il futuro di Andrea Cambiaso verrà deciso molto presto. Ieri vi abbiamo parlato di un incontro tra Genoa e Juve, dopo i contatti dei giorni scorsi, con una base di accordo per circa 3 milioni, il cartellino del difensore Dragusin e il possibile coinvolgimento del giovane Baseggio. L’Inter, che si era mossa prima di tutti, ha preannunciato un rilancio già per la giornata di oggi, soltanto cash fino a 6 milioni, eventualmente senza contropartite. Gli altri club accostati a Cambiaso sono fuori per una questione di appeal rispetto a Inter e Juve. Ci sono un paio di proposte dall’estero, anche importanti, ma ormai sembra davvero una volata a due. Con i nerazzurri che preparano il rilancio dopo la base di intesa di ieri tra Genoa e Juve.

Foto: Twitter Genoa