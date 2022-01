Nessuna sorpresa: Babacar in volo per Copenaghen

Un solo club al comando per Khouma Babacar: il Copenaghen. Ieri vi avevamo anticipato che oggi l’attaccante sarebbe partito per la Danimarca dopo gli accordi raggiunti in serata con il via libera del Sassuolo. Ulteriore conferma che non esistevano altri club in vantaggio, ma che il Copenaghen aveva fatto il passo decisivo. Adesso le visite e gli accordi definitivi.

Foto: Instagram personale