Esclusiva: Babacar atteso domani a Copenaghen

Una nuova destinazione per Khouma Babacar, 29 anni il prossimo marzo, rientrato al Sassuolo a pochi mesi dalla scadenza del contratto dopo la sua esperienza con l’Alanyaspor. Domani l’attaccante senegalese sarà a Copenaghen, la sua nuova probabile destinazione. L’Alanyaspor lo aveva preso in prestito con obbligo di riscatto, ma non sono scattate le condizioni per chiudere l’operazione. Ecco perché Babacar era tornato al Sassuolo a fine dicembre, il Copenaghen lo aspetta.

FOTO: Instagram Babacar