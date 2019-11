Nessun allarmismo, tutto confermato: Biabiany-Trapani, c’è l’accordo

Jonathan Ludovic Biabiany al Trapani: confermato quanto vi abbiamo anticipato in esclusiva due giorni fa. L’esterno offensivo francese classe ’88 ieri sera è arrivato in città, mentre oggi ha sostenuto e superato le visite mediche di rito, ultimo passaggio prima della firma – attesa nelle prossime ore – dopo gli accordi totali tra le parti. Nessun allarmismo, dunque, come già raccontato. Per il Trapani un colpo di spessore per le speranze salvezza.

