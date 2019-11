Esclusiva: colpo Trapani, in arrivo Biabiany

Colpo del Trapani che ha trovato l’accordo con Jonathan Ludovic Biabiany. Un colpo di spessore per il club siciliano, ormai sono stati raggiunti gli accordi con l’esterno offensivo svincolato classe 1988, ex Parma e Inter. Ora il Trapani si affida a lui per le speranze salvezza.

