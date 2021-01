Né Micai né Vigorito, solo Nicolas: il portiere della Reggina sarà lui

, la prima scelta per la porta è Nicolas. Quattro giorni fa : Reggina, in arrivo il portiere Nicolas. Alla larga da qualsiasi ipotesi, per esempio questa: Micai in pole, segue Vigorito, rilanciate addirittura da chi evidentemente stavolta ha “copiato e incollato male”. Infatti anche loro si sono dovuti adeguare in abbondante ritardo a Nicolas, prima scelta da una settimana, operazione definita quattro giorni fa. Il brasiliano ha risolto con l’Udinese, è atteso a Reggio per le visite, via alla nuova avventura. Nicolas, appunto: né Micai né Vigorito…