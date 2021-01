Esclusiva: Reggina, la prima scelta per la porta è Nicolas

Lavuole prende un portiere, ha perso troppo punti strada facendo, uno tra Plizzari (in prestito dal Milan) o Guarna andrà via. La prima scelta per la porta è il brasiliano, classe 1988, in uscita dall’Udinese. E’ lui il profilo che piace di più, segue Micai ormai ai margini della Salernitana, al punto che già nel giro di un paio di giorni la Reggina potrebbe chiudere l’operazione. Nicolas è in scadenza, firmerebbe un contratto di un anno e mezzo, ha diverse esperienze in Italia (anche Verona, Lanciano e Trapani)). Ora la Reggina vuole chiudere.

Foto: logo Reggina