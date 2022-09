Navas: “Continuerò a lavorare qui a Parigi. Grazie ai club che si sono interessati a me”

Keylor Navas, dopo una finestra di calciomercato in cui è stato spesso e con frequenza accostato al Napoli, ha pubblicato un post su Instagram, annunciando la permanenza, almeno fino a gennaio, tra le fila del PSG: “Dopo un’estate di grande incertezza, è arrivato il giorno di ringraziare i club e i tifosi che si sono interessati a me, valorizzando il mio lavoro e la mia carriera. È un orgoglio sentirsi così amati. È anche il momento di informarvi che continuerò lavorando duramente a Parigi, senza perdere la fiducia, aiutando la squadra il più possibile, senza arrendermi e come sempre dando il massimo ogni giorno”.

Foto: Instagram Navas