Natali: il Cagliari in pista (da 15 giorni) per il prestito. Ma deve aspettare

16/06/2026 | 23:59:09

Andrea Natali non ha un contratto lungo con il Bayer Leverkusen, presto si troverà una chiave tra i diversi club interessati (compreso l’AZ Alkmaar che vorrebbe riprenderlo). Di Cagliari e Frosinone in lista per un prestito ne abbiamo parlato circa due settimane fa, era il 2 giugno quando prospettammo una soluzione del genere. Ma prima serve che qualcuno rilevi il cartellino: al Napoli, primo club italiano a muoversi, si è aggiunta l’Atalanta nelle ultime ore. Non trascorrerà troppo tempo per arrivare alla soluzione definitiva, in questo momento prevale una fase di attesa. Il Cagliari lo avrebbe preso in prestito dal Napoli, ma adesso – poco più di un anno dalla scadenza – il cartellino sta crollando, la valutazione non supera i 2 milioni più bonus più percentuale da eventuale futura vendita. E quindi può essere terreno fertile per chiunque. Se Natali andasse in una big, andrebbe studiato un percorso in prestito per consentirgli di giocare. Ma le condizioni convenienti lasciano la partita aperta a diverse soluzioni.



Foto: Instagram Natali