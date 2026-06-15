Esclusiva: Andrea Natali, c’è anche l’Atalanta

15/06/2026 | 16:15:32

Occhio al futuro di Andrea Natali, difensore centrale di grandi prospettive, classe 2008 di proprietà del Bayer Leverkusen. Vi avevamo parlato del Napoli fortemente interessato, confermiamo. E del pressing AZ che vorrebbe il rinnovo del prestito. Ma nelle ultimissime ore alla lista dei pretendenti si è aggiunta l’Atalanta, sempre sensibile agli investimenti sui giovani di talento. Per la scelta definitiva conterà molto il percorso perché Natali (che nelle prossime settimane sarà impegnato con l’Italia nella fase finale dell’ Europeo Under 19) giustamente vuole giocare con una certa continuità. Intanto l’Atalanta si è iscritta alla corsa: ricordiamo che Cesare, papà di Andrea, ha giocato a Bergamo.

Foto: Instagram Natali