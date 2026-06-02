Esclusiva: Napoli forte su Andrea Natali. C’è il sì del difensore, trattativa con il Bayer

02/06/2026 | 18:05:05

Il Napoli è piombato su Mario Gila, come raccontato in esclusiva, ma vuole fare un investimento per il futuro. E sta lavorando in modo concreto per Andrea Natali, classe 2008 di proprietà del Bayer Leverkusen che a fine mese sarà impegnato nella fase finale degli Europei Under 19. Il figlio d’arte, qualità notevoli, ha aperto al trasferimento e stanno andando avanti i contatti con il suo attuale club. Un prospetto molto interessante, il Napoli lavora per il presente e per il futuro.

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