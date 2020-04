Nasri risponde su Instagram: “Basta speculazioni sul mio conto, sento il club tutti i giorni”

Da giorni in Belgio si dibatteva sulla presunta scomparsa di Samir Nasri, calciatore francese dell’Anderlecht che, da giorni, era sparito dai social e non faceva avere notizie di sé ai club. Nella serata di ieri, il diretto interessato – molto criticato per lo scarso rendimento stagionale – ha voluto rispondere a tutti tramite una diretta Instagram: “Non sta succedendo niente. Ho solo poca voglia di parlare. Se sono sparito? No, parlo ogni giorno con il Chief Medical Officer e con Vincent Kompany [allenatore dell’Anderlecht, ndr]. Basta speculazioni sul mio conto. Aspetto di sapere se la stagione riprenderà, per fare gli spareggi o meno. Vedremo cosa succederà l’anno prossimo.”