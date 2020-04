L’Anderlecht e il caso Nasri: si valuta il licenziamento dell’ex City

L’Anderlecht e il caso Samir Nasri, in Belgio è questo uno dei principali argomenti negli ultimi giorni. Il franco-algerino, oltre a non aver reso secondo le aspettative, ha fatto perdere le sue tracce Il club biancomalva giorni fa ha dichiarato di non ricevere più sue notizie da settimane. Una mossa che costerà molto probabilmente il rinnovo all’ex Manchester City che, se non dovesse chiarire in tempo con la dirigenza, verrà licenziato ancor prima della scadenza prevista per il 30 giugno. Il 33enne, dunque, rischia di rimanere nuovamente svincolato.

Foto: Daily Express