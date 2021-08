Napoli, solo Juan Jesus. Nessun dubbio da ieri, accordo totale

Un solo nome doveva essere fatto, un solo nome è stato fatto per la difesa del Napoli. Juan Jesus. Ieri vi abbiamo raccontato fin dal pomeriggio come fosse lui il prescelto per sostituire Luperto passato all‘Empoli. Un solo nome senza spenderne tre o quattro in modo da non fare confusione. Ieri sera abbiamo aggiunto che nel giro di poche ore l’operazione sarebbe stata definita. E’ andata proprio così. Juan Jesus, chiariamolo, non ha deciso nella notte ma già da ieri aveva dato totale disponibilità: il brasiliano sapeva che il Napoli gli avrebbe proposto un contratto fino a giugno, ma aveva detto subito sì per il piacere di ritrovare Luciano Spalletti che lo aveva allenato a Roma. E proprio in un Napoli-Roma 1-3 (ottobre 2016) fu protagonista, Spalletti lo utilizzò a sinistra per limitare Callejon, una mossa tattica decisiva. Adesso si ritrovano, Juan Jesus al Napoli: un nome solo al comando da ieri.

Foto: Twitter Roma