Esclusiva: il Napoli pensa a Juan Jesus per sostituire Luperto. E su Rugani…

Un’idea che può concretizzarsi presto. Il Napoli deve prendere un difensore centrale per sostituire Luperto passato all’Empoli e sta pensando a Juan Jesus, classe 1991, 30 anni compiuti lo scorso giugno e che si è svincolato recentemente dalla Roma dove arrivò dall’Inter, nel luglio del 2016.

Un profilo avallato da Spalletti, che lo conosce bene, e che non comporta spese in questo periodo abbastanza complicato per tutti. Il Napoli aveva sondato anche Rugani, che in questo momento la Juve non cede essendo uno dei quattro centrali, ecco perché si sta orientando in modo concreto su Juan Jesus. Al punto che la trattativa – già avviata – potrebbe entrare nel vivo molto presto.

Foto: Twitter Roma