Napoli, riunione col Prefetto: stop alle auto e giovedì Maradona aperto con i maxischermi

A Napoli durante la riunione in Prefettura tra il sindaco partenopeo Manfredi, De Laurentiis e i prefetti delle due città coinvolte hanno studiato il piano per i prossimi giorni. Dopo la conferma del mantenere l’orario del calcio d’inizio alle 20:45 di giovedì sera. Tra le ultime news raccolte, c’è la disponibilità di DAZN per trasmettere sui maxischermi del Maradona la gara Napoli-Udinese, come confermato anche dal prefetto Palomba. senza dimenticare che gli azzurri con una mancata vittoria della Lazio contro il Sassuolo sarebbero campioni d’Italia già mercoledì sera. L’altra notizia è quella riguardante al traffico, si opterà ai blocchi del traffico nel centro storico per mercoledì e giovedì e anche il modo migliore per far rientrare la squadra in aeroporto.

Foto: Instagram Napoli