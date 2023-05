Il Prefetto di Napoli: “Nessuno spostamento, a Udine si gioca giovedì alle 20:45”

La sfida tra Udinese e Napoli è stata confermata per giovedì sera alle 20:45. E’ questa la scelta al termine del summit tra De Laurentiis, il sindaco Manfredi e la prefettura delle due città. Dunque nessun anticipo, mentre gli azzurri torneranno in Campania solamente nella mattinata di venerdì per evitare disagi notturni a Capodichino, come successo dopo la sfida contro la Juventus.

Le parole del prefetto Palomba: “Non è previsto al momento spostamento della gara. A Udine è in corso un vertice di ordine pubblico”.

Foto: Instagram Napoli