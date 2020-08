Napoli, parola d’ordine le cessioni. Gabriel bloccato ma resta sul filo

Il Napoli ha bisogno di cedere. E cederà. Prima non si muoverà, a costo di correre qualche rischio, per esempio quello di vedere aumentare la concorrenza per il difensore centrale Gabriel. C’è un accordo con il Lille e il sì del diretto interessato, normale che Arsenal e altri club possano provarci. Ma il Napoli ha una priorità, le cessioni, e sta lavorando in modo concreto. Koulibaly al Manchester City è una strada spianata, questione di tempo, vi abbiamo anticipato l’accordo totale tra il difensore centrale e il club, il resto arriverà un po’ per volta, 70 milioni base e bonus. Allan vuole solo l’Everton, Ghoulam sta parlando con il Wolverhampton, Milik sarebbe in orbita Roma se la Juve andasse, com’è possibile, su altri obbiettivi. Il Napoli prenderà due esterni offensivi, i preferiti sono Boga e Under: lo abbiamo detto giorni e giorni fa, ci sono state conferme su conferme. Ora, un minimo di pazienza.

Foto: Twitter Napoli