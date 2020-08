Esclusiva: il Napoli ha il sì di Under e vuole anche Boga. Younes, Ounas e Lozano in uscita

Il Napoli cambierà molte cose in questo mese e mezzo di mercato. Intanto, ha incassato il sì di Cengiz Under: il turco vuole indossare la maglia azzurra. Ma non finisce qui. Il Napoli ha intenzione di prendere due esterni offensivi, e così tornerà dal Sassuolo per aumentare l’offerta e convincere il club emiliano a cedere Jeremie Boga. Under più Boga, la strategia è questa, ci si sono altri nomi per il momento alternativi. Con la Roma, confermiamo, potrebbe svilupparsi una trattativa molto più ampia con il coinvolgimento di Veretout (prima scelta del Napoli in caso di cessione di Allan all’Everton, attualmente club favorito) e di Milik se Dzeko dovesse lasciare (Inter e Juventus sul bosniaco). Il Napoli ha programmato tre uscite: quelle di Younes, Ounas e anche di Lozano, pur essendo arrivato quest’ultimo la scorsa estate per ben 49 milioni, commissioni comprese.

Foto: Twitter Napoli