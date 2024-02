Napoli-Mazzarri, esonero in arrivo. Confermata la svolta Calzona decisa ieri

Walter Mazzarri viaggia verso l’esonero, com’era chiaro fin da ieri sera quando la notizia era già molto concreta, vi avevamo svelato i fitti contatti con Francesco Calzona. Soprattutto avevamo chiarito come la svolta fosse stata preparata da subito e non aspettando il risultato di Champions. Adesso si tratta di aspettare i prossimi passaggi formali con l’annuncio dell’esonero e la comunicazione legata al prossimo allenatore del Napoli. Calzona ha un accordo fino a giugno, continuerà a guidare la Slovacchia, avrà Bonomi (vice storico) al suo fianco e anche il preparatore atletico Sinatti. Come raccontato ieri sera, Marek Hamsik è stato coinvolto nell’operazione da vecchio amico del Napoli, in modo da consentire un rapido accordo con la Federazione slovacca. Si è pensato a un ruolo, ma il coinvolgimento per ora è stato collaborativo e prezioso soltanto per sbrogliare la suddetta matassa. Calzona torna a Napoli da allenatore capo dopo essere stato vice, memorabile la sua collaborazione con Maurizio Sarri. E lo aspetta subito il Barcellona per quella che – mercoledì alle 21 – sarà una memorabile notte di Champions.

Foto: Twitter Napoli