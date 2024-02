Esclusiva: Mazzarri non ha più la fiducia. Contatti Napoli con Calzona-Hamsik

Walter Mazzarri non ha più la fiducia di Aurelio De Laurentiis, siamo più o meno nella stessa situazione di Rudi Garcia. Al punto che nelle ultimissime ore ci sono stati contatti con Francesco Calzona e Marek Hamsik: la situazione è molto calda e potrebbe portare a una svolta già nelle prossime ore, alla vigilia della sfida Champions di mercoledì contro il Barcellona. ADL ha intuito che la squadra non è più compatta con l’allenatore, i risultati sono peggiori di quelli di Garcia. Le riflessione andranno avanti nelle prossime ore e si potrebbe arrivare a una svolta ancor prima del Barcellona: De Laurentiis ha incassato il sì della Slovacchia per quello che sarebbe un doppio incarico. L’attuale ct ha già lavorato a Napoli come vice e ha dato la sua totale disponibilità. Ora spetta a De Laurentiis fare l’ultimo passo oppure aspettare la sfida Champions, ma la tentazione di anticipare è fort

#Napoli, contatti in serata con #Calzona coinvolto anche #Hamsik. ADL potrebbe decidere anche in nottata per una svolta immediata. Siamo sul filo — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) February 18, 2024

Foto. Twitter Napoli