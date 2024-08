Napoli, Lukaku è arrivato a Ciampino. Ora le visite, poi la firma

Lukaku è arrivato a Ciampino e ora si recherà a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Napoli. Poi la firma e l’inizio della sua nuova avventura partenopea. Nessuna sorpresa, come vi avevamo raccontato. Inseguimento lungo che, però, alla fine ha dato esito positivo: Conte avrà il suo attaccante. L’operazione è stata completata con una base di 30-32 milioni per il cartellino e bonus aggiuntivi che incideranno sulla percentuale della futura rivendita. Lukaku ha detto no a qualsiasi proposta pur di tornare a lavorare con Antonio Conte.

