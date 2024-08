Lukaku al Napoli: finalmente! Presto le visite

Romelu Lukaku sarà il nuovo attaccante di Antonio Conte. Tutto confermato, in base a un inseguimento che durava da tempo e non ci sono mai stati dubbi che ci sarebbe stato un buon esito per la trattativa. L’operazione è stata completata in serata con una base di 30-32 milioni per il cartellino e bonus aggiuntivi che incideranno sulla percentuale della futura rivendita. Lukaku ha detto no a qualsiasi proposta pur di tornare a lavorare con Antonio Conte. Presto le visite mediche, in modo da poterlo consegnare al suo nuovo – vecchio – allenatore. Il Napoli ha deciso di risolvere la pratica prima della cessione di Osimhen in modo da rompere gli indugi e di regalare il centravanti allo stratega salentino.

Foto: Instagram Belgio