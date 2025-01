Napoli, il rimbalzo tra Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi

Un paio di incontri tra Manchester United e Napoli non sono bastati per sbloccare il trasferimento di Alejandro Garnacho in maglia azzurra. Tra la proposta del Napoli e la richiesta dello United ballano un po’ di milioni, lo abbiamo raccontato, tuttavia è sempre bene tenere una porta aperta confidato che ci sono ancora un po’ di giorni di mercato. Ma è normale che il Napoli sondi altre strada, senza dimenticare – per onestà – che sarebbero alternative rispetto a Garnacho. Su Adeyemi possiamo dire questo: la notizia è di 4 giorni fa firmata da L’Equipe, fonte autorevole e quindi nessuna pista sorprendente di oggi. Tra l’altro 4 giorni fa dalla Francia avevamo dato anche le cifre, circa 45 milioni più eventuali bonus, quindi anche in questo caso nessuna rivelazione odierna. Il caos interno al Borussia Dortmund potrebbe portare l’attaccante esterno a valutare un trasferimento che fino a pochi giorni fa non aveva preso in considerazione. Morale: se il Napoli ci aveva provato 4 giorni fa, significa che stava già cercando di cautelarsi e che i contatti sono vecchi e retrodatati. Il classe 2002 è una pista che va seguita, senza però chiudere definitivamente le porte a Garnacho.

Foto: Instagram Borussia Dortmund