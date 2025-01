Napoli, dall’incontro per Garnacho alla tentazione (retrodatata) Adeyemi

Il Napoli ci ha riprovato per Alejandro Garnacho, sintetizziamo il tweet delle 15,46. Nel corso di un altro incontro con il rappresentante del Manchester United è stata presentata una proposta che, con i bonus, sfonda i 50 milioni. I Red Devils chiedono di più, ovvero una cifra che parta da 55 milioni di base fissa più molti bonus per sfondare o almeno toccare quota 60. Inutile ribadire che Garnacho sia, per distacco, la prima scelta di Antonio Conte. Il rappresentante del Manchester United lascerà Milano nelle prossime ore, le parti si terranno aggiornate. Ma poi ci sono le alternative di lusso, per esempio Karim Adeyemi, stella del Borussia Dortmund. La Juventus ci aveva pensato la scorsa estate, senza grossi margini, l’accostamento al Napoli non è certo una notizia di oggi ma lanciata dall’Equipe quattro giorni fa. Dalla Francia avevano svelato una proposta da 40 milioni e passa che poi aveva fatto i conti con la volontà di Adeyemi di non spostarsi in questa sessione su mercato. Ma il mercato cambia ogni giorno e la pista va seguita, al netto degli aggiornamenti futuri su Garnacho prima scelta di Conte.

Foto: Instagram Borussia