Napoli grande contro le grandi. Tra le prime sette ha fatto più punti negli scontri diretti

Il Napoli continua a stupire contro le grandi. Con la vittoria di ieri contro la Lazio per 5-2, la squadra di Gattuso ha confermato di fare bene negli scontri diretti e di saper fare tanti gol. Secondo Opta, il Napoli è la squadra che ha fatto meglio, insieme all’Inter, con le avversarie che si trovano tra le prime sette classificate realizzando ben 19 punti. A differenza dei nerazzurri però, il Napoli ha fatto molti più gol in queste partite. Non solo i 5 gol alla Lazio, ma anche i 4 a testa fatti contro Roma e Atalanta.

19 – Il #Napoli ha guadagnato 19 punti nelle sfide contro le attuali prime sette classificate in #SerieA, nessuna di queste squadre ha fatto meglio in questo campionato (19 anche l’Inter). Vertice.#NapoliLazio #SerieATIM pic.twitter.com/6SfKeRSs3f — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 22, 2021

Foto: Twitter Napoli