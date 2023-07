Napoli, Gollini è arrivato nella sede del ritiro

Pierluigi Gollini è pronto per la sua nuova avventura con il Napoli. Il portiere è stato prelevato dai partenopei in prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto fissato a 7 milioni dall’Atalanta. L’ex Tottenham è arrivato a Dimaro, dove il club di De Laurentiis sta svolgendo il ritiro precampionato, e ora si sottoporrà ai test fisici. Nel pomeriggio scenderà in campo per il suo primo allenamento con Garcia.

Foto: Instagram Gollini