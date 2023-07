Pierluigi Gollini resterà al Napoli, una svolta annunciata e che adesso sta per concretizzarsi. In giornata, infatti, l’Atalanta darà il via libera e verranno firmati i documenti per il portiere che sarà ancora il vice di Meret. Operazione in prestito oneroso da 300-400 mila euro con diritto di riscatto a circa 7 milioni.

Foto: Instagram Gollini