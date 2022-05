Napoli-Genoa, il Maradona tutto esaurito per l’ultima di Insigne

Domani il Napoli sfiderà il Genoa per l’ultima sfida casalinga di questa stagione, ma sarà l’ultima anche al Maradona per Lorenzo Insigne. Il Maradona a questo appuntamento ha risposto presente, e ci sarà il tutto esaurito per l’ultima partita del capitano azzurro, che a fine partita saluterà i tifosi.

Foto: Twitter Napoli