Insigne, giro di campo e saluto ai tifosi per l’addio al Napoli

Lorenzo Insigne dal 1 luglio come già anticipato, sarà un nuovo giocatore del Toronto. Contro il Genoa il capitano azzurro vivrà la sua ultima partita in casa da giocatore partenopeo, e il club vuole congedarlo regalandogli il giusto tributo. Insigne infatti al termine della gara contro il Genoa, effettuerà un giro di campo per salutare la sua gente, e farà un discorso accanto alla famiglia.

Foto: Twitter Napoli