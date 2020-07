Napoli, due squilli contro il Sassuolo: per Hysaj è la prima volta in Serie A. Raddoppia Allan

Torna a vincere il Napoli in una notte stranissima al San Paolo dopo le quattro reti annullate dal Var al Sassuolo per fuorigioco. I padroni di casa passano subito in vantaggio all’8′ del primo tempo con Hysaj che trova la prima gioia del gol in assoluto in Serie A e il primo gol con la maglia del Napoli. Nelle 192 presenze, il terzino albanese non aveva mai assaporato il gol, tanto che l’ultimo gol messo a referto dal terzino risale al 17 aprile 2014 con la maglia dell’Empoli in Serie B. Nel finale di gara in una sfida accesissima, il Napoli trova il raddoppio con Allan: Mertens mette al centro per Allan che dal limite prova il tiro e trova il gol chiudendo la pratica neroverde. Con la vittoria i campani tallonano il Milan e si ferma a una sola lunghezza dai rossoneri. Per il Sassuolo invece sconfitta indolore.

Foto: profilo twitter Napoli