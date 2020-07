Var da record al San Paolo: annullati quattro gol al Sassuolo

Serata indimenticabile al San Paolo tra Napoli e Sassuolo in una situazione più unica che rara in partita senza precedenti. Il Sassuolo dopo il vantaggio di Hysaj si vede annullare quattro gol per fuorigioco dopo l’intervento del Var. Situazione mai capitata prima in Serie A con i neroverdi che battono un primato unico. Il primo gol viene annullato a Djuricic al 32′ poi al 38′ è il turno di Traorè che viene pescato in offside. Nella ripresa prima Caputo e poi il quarto gol annullato ai neroverdi sul fuorigioco di Berardi che aveva battuto Ospina. Una serata che De Zerbi i tifosi neroverdi non dimenticheranno mai più.

Foto: profilo twitter Sassuolo