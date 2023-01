Napoli-Cremonese: Simeone-Ndombele-Bereszyński, gregari chiamati a vincere

Napoli-Cremonese sarà la sfida di Coppa Italia di questa sera, la squadra ospite si presenterà al Maradona sotto la nuova guida tecnica chiamata Davide Ballardini, gli azzurri saranno invece chiamati a smaltire subito l’euforia della grande vittoria con la Juventus. Vincere questa sera potrebbe sembrare una formalità per la squadra di Spalletti, ma sarà proprio la mentalità delle cosiddette “seconde linee” a far la differenza. Il Napoli potrà comprendere subito se, anche dietro le quinte, Giovanni Simeone potrà proseguire il lavoro di Victor Osimhen, oppure se Bartosz Bereszyński si rivelerà un gregario affidabile. Gli esperimenti tattici non hanno mai convinto i tifosi, ma l’occasione è ghiotta per dimostrare di non volersi accontentare. Il cammino verso la vittoria passa dai piedi di tutti, nessuno escluso.

Foto: Instagram Napoli