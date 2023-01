Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Cremonese

Il Napoli ospita la Cremonese al Maradona domani per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il testa-coda della Serie A, con gli azzurri che arrivano lanciatissimi dal roboante 5-1 rifilato alla Juve, mentre i lombardi sono reduci dall’ennesima sconfitta e con il cambio in panchina, con Ballardini che ha preso il posto di Alvini.

Spalletti effettuerà diversi cambi, spazio sempre al 4-3-3. In porta dovrebbe esserci ancora Meret, con Sirigu che è in uscita e che attende una sistemazione, anche se non è stata presa una decisione. Per il resto, in attacco possibile spazio a Simeone e Raspadori con Lozano. Esordio per Bereszynski.

In casa Cremonese, come detto, esordio in panchina per Ballardini che dovrebbe varare un 4-3-1-2, con Bonaiuto alle spalle della coppia Ciofani-Afena-Gyan.

Queste le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Bereszynski, Juan Jesus, Ostigard, Mathias Olivera; Ndombelé, Demme, Elmas; Lozano, Simeone, Raspadori. All. Spalletti.

Cremonese (4-3-2-1): Carnesecchi; Hendry, Aiwu, Lochoshvili, Ghiglione; Pickel, Castagnetti, Quagliata; Buonaiuto; Felix Afena-Gyan, Ciofani. All. Ballardini.

Foto: twitter Napoli