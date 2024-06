Nani: “Ho parlato con Lotito di Samardzic. Sanchez? Non lo escludo”

Gianluca Nani, Group Technical Director dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Tv12 rivelando di aver parlato con Lotito di Samardzic. Come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi la Lazio è molto forte sul calciatore serbo, appena eliminato dall’Europeo. Di seguito le sue parole:

“Non posso negare di aver parlato con Lotito, è stata una chiacchierata per capire lo stato della situazione. Samardzic piace alla Lazio e lo ha nel mirino da qualche tempo, già da quando era in trattativa con l’Inter. E’ stato un confronto complessivo per fare il punto. Non è detto che porti a una cessione: siamo contenti del ragazzo e sappiamo che può ancora migliorare tantissimo”. Poi un commento sul possibile ritorno di Alexis Sanchez: “Al giorno della presentazione non c’erano stati contatti. Ma non significa che un giocatore forte non possa essere un obiettivo. Nessuna possibilità è bocciata. A oggi, nessuna trattativa in atto”.

Foto: instagram Udinese